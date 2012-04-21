Чтобы поднять затонувший лайнер Costa Concordia понадобится год

Как передает русская служба Би-Би-Си, подъемом лайнера Costa Concordia займется базирующаяся в США компания Titan Salvage. Она выиграла тендер на подъем судна.

Помогать в этом американцам будут итальянские эксперты по подводным работам.

Предполагается, что под корпус судна подведут специальные баллоны с воздухом, которые и вытолкнут лайнер на поверхность воды. Были опасения, что при этом может произойти утечка топлива, которая приведет к экологической катастрофе. Однако они оказались необоснованными.

Как сообщалось, круизный лайнер Costa Concordia потерпел крушение в ночь на 14 января в Тирренском море близ острова Джильо у побережья итальянской области Тосканы. На борту судна находились более 4,2 тыс человек. Жертвами трагедии стали 30 человек, еще двое числятся пропавшими без вести.

На данный момент судно лежит на боку на мелководье.