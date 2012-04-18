Канадские украинцы требуют еще раз предупредить Януковича

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Конгресса Украинцев Канады.

Конгресс призвал правительство Канады «официально и публично выразить свое неодобрение тревожным снижением уровня демократической практики и прав человека в Украине». «В результате преследований и угроз, направленных на политическую оппозицию, международному содружеству будет очень трудно признать легитимность будущих парламентских выборов в октябре 2012 года», - говорится в сообщении.

"Канада должна призвать украинские власти прекратить практику политически мотивированных судебных процессов, обеспечить справедливый судебный процесс и гарантировать основные права человека, такие как надлежащее медицинское обслуживание. Полное отсутствие надлежащей правовой процедуры продолжает порочить международную репутацию Украины", - заявил президент Национального Конгресса Павел Грод.

Он убежден, что «Канада должна послать четкий сигнал президенту Януковичу, что такие действия приведут к серьезным последствиям, включая угрозу переговоров между Канадой и Украиной по соглашению о свободной торговле».

«Мы просим, чтобы Канада как и раньше играла принципиальную роль в защите прав человека в Украине, опираясь на лидерство, которое инициировал премьер-министр Харпер во время его визита в Украину в октябре 2010 года и которое продолжается и сегодня, когда министр международного сотрудничества Беверли Ода посещает Украину", - подчеркнул П.Грод.