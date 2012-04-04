Германия предлагает вернуть пограничный контроль внутри Шенгена

Об этом глава МВД Германии Ханс-Петер Фридрих заявил во вторник в интервью газете Rheinische Post, сообщает сайт derwesten.de

Министр заявил, что ЕС должен вводить контроль на границах не только на время каких-либо крупных событий, будь то футбольные соревнования или политические конгрессы. Контроль необходимо вводить также и для сдерживания волны нелегальной миграции, поскольку отдельные страны на границах Шенгена не выполняют договоренности по контролю за миграцей.

Фридрих уточнил, что несмотря на важность для Европы открытых границ, оставлять без внимания вопросы безопасности нельзя. Немецкий министр подчеркнул, что открытые границы значат очень много для единой Европы, однако ради этого нельзя оставлять без внимания вопросы безопасности.

При этом он привел в пример Грецию, заявив что «если такие страны, как Греция, не могут контролировать свои внешние границы, то нам необходимо вводить контроль внутри Шенгена».

В связи с этим министр МВД Германии совместно со своим французским коллегой Клодом Геаном будет инициировать адаптирование правил Шенгена к новым условиям.