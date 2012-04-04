В Гонконге арестовали теплоход с 16 украинцами на борту

В Гонконге арестован теплоход «Сахалин», принадлежащий греческой компании, плавающий под флагом Белиза с российско-украинским экипажем. Об этом сообщил зампредседателя Российского профсоюза моряков Николай Суханов пишет ZN.UA. По его словам, тревожное известие ему поступило с борта Сахалина по электронной почте.

Причина ареста пока неизвестна. На борту судна находятся пять граждан России и 16 граждан Украины. Они требуют ликвидации многомесячной задолженности по зарплате и возвращения домой за счет судовладельца. Теплоход стоит на рейде Гонконга, власти порта никого не отпускают с судна. Как сообщают члены экипажа, на судне нет топлива, не работают кондиционеры и вентиляция, мало продуктов и пресной воды.

Суханов обратился в морской профсоюз Гонконга с просьбой помочь экипажу теплохода «Сахалин» с ликвидацией задолженности по зарплате и с возвращением на родину. Российские члены экипажа нанимались на работу на судно в Новороссийске.