Украинцы отмечают особую роль Нижнего Новгорода в жизни Шевченко

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении Нижегородского общества украинской культуры «Джерело» к руководству России и Украины.

“Члены украинской общественной организации «Джерело» ежегодно отмечают день рождения нашего великого земляка, возлагают цветы к памятной доске на доме №2 по Верхневолжской набережной. Однако связь Нижнего Новгорода с именем Т.Шевченко настолько значительна, что, по нашему мнению, одних памятных досок мало, в городе необходимо установить памятник нашему великому земляку”, - говорится в документе.

Отмечается, что «Нижний Новгород сыграл особую роль в жизни поэта. В частности, во время возвращения Т.Шевченко в 1857 году из ссылки, где он провел 10 долгих, тяжелых лет, в Нижнем его перехватило распоряжение царя о возвращении поэта обратно в Оренбург. Однако прогрессивная общественность города при поддержке губернатора нашла выход из этой, казалось, безнадежной ситуации: было принято решение сообщить властям о «болезни» поэта. Оформили медицинский осмотр, заверили его в жандармерии, и это позволило Шевченко остаться в городе до получения новых распоряжений в отношении него. Таким образом, поэт вынужденно провел в Нижнем полгода - с 20 сентября 1857 г. по 8 марта 1858 г. Здесь Т.Шевченко написал такие произведения, как: «Муза», «Судьба», «Слава», «Неофиты», «Юродивый».

По информации украинского общества, в Нижнем Новгороде поэт жил на нескольких квартирах, поэтому в городе есть несколько мест, отмеченных памятными досками.

“Менее двух лет остается до знаменательной даты - 200-летия со дня рождения Великого поэта, Художника, Кобзаря Украины - Тараса Григорьевича Шевченко. Общественность Нижнего Новгорода, и в первую очередь украинцы, которые проживают здесь, должны достойно встретить эту дату. С открытием в Нижнем Новгороде Генерального консульства Украины у членов украинского общества «Джерело» появилась надежда на воплощение в жизнь нашей давней мечты. Убедительно просим всех неравнодушных украинцев и русских, представителей других национальностей посодействовать в реализации этого предложения”, - говорится в обращении.