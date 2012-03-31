У берегов Филиппин загорелся круизный лайнер
10:12, 31 марта 2012Мир
804
На борту круизного лайнера "Азамара квест" у берегов Филиппин произошел пожар.
Как передает ИТАР-ТАСС, представитель филиппинской береговой охраны сообщил, что пожар повредил двигатели лайнера, заставив судно лечь в дрейф к югу от столицы страны Манилы.
Пожар возник вечером 30 марта и был потушен силами команды. Один из членов экипажа получил легкие ранения, никто из пассажиров лайнера, которых, по предварительным данным, может находиться около 1 тыс. человек, не пострадал.
О причинах инцидента пока не сообщается.
Береговая охрана Филиппин начала спасательную операцию, направив к дрейфующему лайнеру свои катера.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter