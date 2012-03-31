У берегов Филиппин загорелся круизный лайнер

Как передает ИТАР-ТАСС, представитель филиппинской береговой охраны сообщил, что пожар повредил двигатели лайнера, заставив судно лечь в дрейф к югу от столицы страны Манилы.

Пожар возник вечером 30 марта и был потушен силами команды. Один из членов экипажа получил легкие ранения, никто из пассажиров лайнера, которых, по предварительным данным, может находиться около 1 тыс. человек, не пострадал.

О причинах инцидента пока не сообщается.

Береговая охрана Филиппин начала спасательную операцию, направив к дрейфующему лайнеру свои катера.