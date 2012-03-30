Президента Венгрии лишили докторской степени за плагиат

Президент Венгрии Пал Шмитт за плагиат лишен докторской степени.

Как сообщает радио «Свобода»,такое решение принял будапештский университет Земмельвайса – преемник Университета физического образования, где в 1992 году П.Шмитт защитил докторскую диссертацию.

В начале этого года в прессе появились сообщения о том, что значительная часть диссертации П.Шмитта – перевод работ болгарского и немецкого специалистов.

Канцелярия Президента поначалу отвергала обвинения.

П.Шмитт также известен тем, что дважды был олимпийским чемпионом по фехтованию в составе сборной Венгрии – в 1968 и 1972 годах.

Должность Президента Венгрии – церемониальная, большими полномочиями он не располагает.