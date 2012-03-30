Президента Венгрии лишили докторской степени за плагиат
08:40, 30 марта 2012Мир
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Значительная часть диссертации Пал Шмитта – перевод работ болгарского и немецкого специалистов.
Президент Венгрии Пал Шмитт за плагиат лишен докторской степени.
Как сообщает радио «Свобода»,такое решение принял будапештский университет Земмельвайса – преемник Университета физического образования, где в 1992 году П.Шмитт защитил докторскую диссертацию.
В начале этого года в прессе появились сообщения о том, что значительная часть диссертации П.Шмитта – перевод работ болгарского и немецкого специалистов.
Канцелярия Президента поначалу отвергала обвинения.
П.Шмитт также известен тем, что дважды был олимпийским чемпионом по фехтованию в составе сборной Венгрии – в 1968 и 1972 годах.
Должность Президента Венгрии – церемониальная, большими полномочиями он не располагает.
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