Папа Римский призвал Кубу отказаться от марксизма

Папа Римский Бенедикт XVI призвал Кубу отказаться от марксистской идеологии как основы развития страны, сообщает Радио Свобода. В беседе с журналистами на борту самолета, летящего из Рима в Мехико, понтифик заявил, что "марксизм, очевидно, больше не соответствует реальности".



Папа добавил, что отказ от марксистской модели, к которой Куба перешла в результате революции 1959 года, «требует терпения и решительности» и что католическая церковь готова способствовать этому процессу "в духе диалога".

Бенедикт XVI также осудил связанное с наркоторговлей насилие в Мексике, жертвами которого с 2006 года стали почти 50 тысяч человек.



Визит папы римского в Мексику продлится с 24 по 26 марта, после чего он проведет два дня на Кубе.