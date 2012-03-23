Путин рисует радужное газовое будущее

Спрос на газ в России и мире будет расти.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал на совещании по вопросу поставок природного газа потребителям на внутренний и внешний рынки.

«Выстраивая нашу стратегию, мы должны исходить из того, что спрос на природный газ, безусловно, будет расти. Это касается и нашего внутреннего рынка, который является для нас, безусловно, приоритетным. Это касается и международных рынков, как в Европе, так и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что, по оценкам экспертов, уже в 2012 году поставки газа для внутренних нужд и на экспорт превысят докризисный уровень 2007 года.

В.ПУТИН заверил, что Россия всегда выступала надёжным партнёром на глобальных энергетических рынках.

«Мы ценим эту репутацию и открыты для взаимовыгодного сотрудничества со всеми нашими зарубежными партнёрами. Это касается и инвестиционных проектов, и совместного участия в развитии добывающих и инфраструктурных активов», - сказал он.

В.ПУТИН сообщил, что в 2011 году добыча природного газа увеличилась на 3,1%, составила 670 млрд куб. м газа. В отрасли высок и уровень инвестиционной активности. Только «Газпром» за последние три года вложил в развитие 3 трлн рублей, то есть практически по году, каждый год вкладывал по 1 трлн. Реализуются крупные проекты по освоению новых месторождений, развитию газотранспортной инфраструктуры, продолжается активная работа по газификации, в том числе к ней подключаются регионы Дальнего Востока, добавил он.

Российский премьер также отметил, что в ноябре прошлого года запущена первая очередь «Северного потока» – 27,5 млрд куб. м прокачки.

«Это означает, что российская и европейская газотранспортные системы напрямую теперь соединены, что, конечно же, повышает надёжность поставок и снимает многие транзитные риски. Работа по второй нитке идёт в плановом режиме, уже более половины морского маршрута пройдено», - сказал он.

В.ПУТИН также надеется, что в те сроки, которые были запланированы, работа будет закончена и по второй нитке. Это будет в общей сложности 55 млрд куб. м прокачки. Он рассчитывает, что уже в 2012 году – в конце текущего года начнётся реальное строительство «Южного потока» по дну Чёрного моря.