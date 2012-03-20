Главнокомандующий Королевской Тайской армии генерал Прают ЧАН-О-ЧА заявляет, что Таиланду интересен опыт Украины в сфере обороны.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, об этом он сказал во время встречи в Киеве с министром обороны Украины Дмитрием САЛАМАТИНЫМ.

Во время переговоров в составе делегаций двух стран Д.САЛАМАТИН подчеркнул, что Украина уделяет особое значение сотрудничеству с тайской стороной в военной и военно-технической отрасли.

По его словам, в Министерстве обороны Украины подготовлены предложения, которые позволят интенсифицировать украинско-тайское сотрудничество в оборонной сфере. В частности, речь идет о сотрудничестве по направлениям военного образования, подготовке войск, обмену опытом по участию в миротворческих операциях.

Генерал П.ЧАН-О-ЧА подчеркнул важность для его страны и в дальнейшем развивать украинско-тайское сотрудничество. Он выразил надежду, что его визит станет еще одним серьезным шагом в налаживании плодотворных контактов между двумя государствами.

«Наши вооруженные силы должны стать локомотивом этого сотрудничества», – отметил он.

Главнокомандующий Королевской Тайской Армии выразил заинтересованность в подготовке кадров в военных вузах Украины, проведении учений и тренировок, других мероприятий, представляющих взаимный интерес. Он также выразил надежду на аккредитацию в Украине в ближайшее время атташе по вопросам обороны Королевства Таиланд.

Д.САЛАМАТИН заверил: «Все, что пойдет на пользу вооруженным силам наших стран, нами будет использовано в полной мере».

20 марта члены тайской военной делегации планируют посетить полигон, где им будут продемонстрированы возможности бронетанкового подразделения Вооруженных сил Украины.