Медведев: у стран, не вступивших в Таможенный союз, возникнут сложности

Лидерам стран-наблюдателей в ЕврАзЭС, не входящим в Таможенный союз, разъяснили сложности, которые у них возникнут в случае неучастия в этом объединении.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал журналистам в Москве после завершения саммита ЕврАзЭС.

«У нас было сегодня очень полезное мероприятие, потому что приехали наши друзья из государств, которые являются наблюдателями. Я думаю, что для них было показательно то, каким образом мы обсуждали все вопросы – в абсолютно откровенном и равноправном стиле», - сказал он.

«Мы говорили и о преимуществах, и об определенных сложностях, которые могут возникнуть и уже возникают у государств, которые не являются членами Таможенного союза», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

По словам Президента РФ, «такова жизнь: если ты участвуешь в каком-то международном образовании, ты получаешь определенные привилегии, если в этом международном правосубъектном объединении не участвуешь, соответственно, у тебя могут быть сложности».

Как сказал Д.МЕДВЕДЕВ, позиция стран Таможенного союза была донесена до лидеров государств-наблюдателей.