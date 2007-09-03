Лавров утверждает, что Россия не торгуется в вопросе ПРО

Россия не торгуется со своими международными партнерами по позиции в отношении размещения элементов американской системы противоракетной обороны (ПРО) в Восточной Европе и статуса Косова. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО.

По словам министра, Россия была и будет против односторонних подходов к решению международных проблем, которые подрывают принципы равной безопасности в мире. Он пояснил, что к данным вопросам относится и расширение НАТО, и размещение элементов американской системы ПРО в Восточной Европе.

"Помимо принципов здесь затрагиваются жизненно важные интересы практического партнерства", - заметил глава МИД РФ.

Также глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что у России и США нет системных противоречий, это залог того, что у отношений Вашингтона и Москвы есть будущее. "Нормализация наших отношений возможна только на основе равноправия, учета интересов друг друга, взаимной выгоды, отказа от идеологии и мессианства во внешнеполитической деятельности", - указал он.

Единственное, что грозит мировому сообществу, по словам С.Лаврова, - это "реальное существование российского и американского факторов по раздельности". Глава МИД РФ подчеркнул, что такое раздельное существование РФ и США не отвечало бы ни интересам Москвы и Вашингтона, ни интересам мирового сообщества.

При этом С.Лавров отметил, что с окончанием "холодной войны" у России и США появилась возможность не только сконцентрироваться на решении наиболее насущных проблем современности, но и делать это сообща.

РБК