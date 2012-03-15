Европарламент отложил резолюцию по Беларуси

Европарламент решил отложить принятие резолюции по ситуации в Беларуси на следующее пленарное заседание, которое состоится 28-29 марта в Брюсселе.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге.

Депутаты поддержали предложение Кристиана ВИГЕНИНА (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Болгария).

“Я бы предложил отложить голосование, чтобы дать время власти среагировать на ситуацию, и с тем, чтобы мы могли внести изменения, с учетом событий, которые, мы ожидаем, должны состояться в ближайшие дни”, - сказал депутат.

За его предложение проголосовало большинство депутатов, присутствующих в зале. Голосование проводилось путем поднятия рук.