В Минске 15 суток ареста получил активист, которого даже не было на флешмобе

Трое активистов международной организации «Молодой фронт» (Чехия), обвиненные в метании туалетной бумаги на порог белорусского МИДа в знак солидарности с европейскими послами, покидающими Беларусь, получили по 15 суток административного ареста.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Бєларусь, 11 марта в суде Ленинского района Минска (Дом правосудия) состоялся суд над тремя «молодофронтовцами». Все получили по 15 суток административного ареста в дополнение к уже отсиженным.

Активисты «Молодого фронта» Роман ВАСИЛЬЕВ, Владимир ЕРЕМЕНКО и Михаил МУССКИЙ задержаны 7 марта. Доказательств того, что именно они участвовали в флешмобе, на суде не было представлено. Их судили на основании сообщений СМИ.

Как сообщают активисты «Молодого фронта» в социальных сетях, молодые люди получили по 15 суток в дополнение к трем суткам, которые они уже отсидели.

Еще одного активиста «Молодого фронта» Дмитрия КРЕМЕНЕЦКОГО на акции возле МИД Беларуси не было, однако он также получил 15 суток административного ареста.

Напомним, что утром 29 февраля трое молодых людей провели флешмоб возле МИД Беларуси в знак солидарности с европейскими послами, покидающими Беларусь, забросав здание белорусского внешнеполитического ведомства рулонами туалетной бумаги с надписями «Подотритесь!»

Ответственность за акцию взяла на себя незарегистрированная организация «Молодой фронт» (Чехия). В тот день никто из участников акции задержан не был.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля Беларусь отозвала постоянного представителя при Евросоюзе и посла в Польше в ответ на расширение санкций Евросоюза.

Кроме этого, главе представительства Европейского союза в Беларуси Майре МОРА и послу Польши в Беларуси Лешеку ШЕРЕПКЕ предложено выехать в свои столицы для консультаций, чтобы довести своему руководству твердую позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций.

Вечером 28 февраля в Брюсселе прошло экстренное совещание комитета по политическим вопросам и вопросам безопасности, на котором страны ЕС приняли решение отозвать из Минска своих послов.