Суд над Брейвиком покажут по телевизору

Окружной суд норвежского города Осло разрешил показывать по телевидению процесс над обвиняемым в массовом убийстве людей на острове Утёйя Андерсом БРЕЙВИКОМ.

Как сообщает РИА «Новости», по данным вещательной корпорации Би-Би-Си, которая ссылается на материалы суда, согласно судебному решению, трансляция процесса над А.БРЕЙВИКОМ, который должен начаться 16 апреля, будет вестись с серьезными ограничениями. Так, телевизионщикам не разрешат показывать показания большинства свидетелей и показания самого "норвежского стрелка". Зрители, тем не менее, смогут увидеть вступительные и заключительные выступления обвинения и защиты.

Процесс по делу А.БРЕЙВИКА будут освещать более тысячи журналистов из разных стран мира, а право транслировать процесс получил общенациональный норвежский телеканал NRK.

В минувшую среду А.БРЕЙВИКУ были предъявлены официальные обвинения в терроризме.

По данным следствия, А.БРЕЙВИК 22 июля 2011 года совершил взрыв у комплекса правительственных зданий в центре Осло, где находится канцелярия премьер-министра, в результате которого погибли восемь человек. Спустя несколько часов злоумышленник открыл стрельбу в молодежном лагере правящей Норвежской рабочей партии на острове Утёйя недалеко от столицы Норвегии, там были убиты 69 человек. А.БРЕЙВИК сразу же после первых допросов признался в совершении терактов, однако виновным себя не считает. Пострадали в результате действий А,БРЕЙВИКА 242 человека.