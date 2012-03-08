Березовский скоро вернется в Россию?

Российский олигарх в изгнании Борис БЕРЕЗОВСКИЙ считает самой большой проблемой оппозиции в России отсутствие выразительной идеологии.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

“Одна из наибольших проблем, которая сегодня существует в оппозиционном движении, - это отсутствие выразительной идеологии. Я не говорю, чтобы она была единой у всей оппозиции. Их может быть несколько: националистическая, либеральная, социалистическая. Но ни у кого, кроме товарища ЗЮГАНОВА, на сегодняшний день идеология не сформулирована”, - сказал Б.БЕРЕЗОВСКИЙ.

В интервью политик также признался, что планирует вернуться в Россию: “Я считаю, что в этом году я буду в России. И не исключаю, что уже весной”.