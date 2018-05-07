Борис Березовский: Это вопрос времени — сколько еще будет продолжаться изнасилование шпаной огромного государства

Борис Березовский - самая демонизированная фигура российской политики. В любой неудаче, любых серьезных промахах российской власти, а то и спецслужб, принято искать след Березовского. Он и сейчас остается заметной фигурой не только в России, но и на всем постсоветском пространстве. То он якобы поддерживает оппозицию в странах СНГ, то отсуживает деньги у российских олигархов. Как изменится Россия после последних президентских выборов - в интервью УНИАН рассказал Борис Березовский.

Борис Абрамович, как Вы восприняли новость о новом старом президенте Путине?

Борис Березовский

Абсолютно ожидаемая история. Оппозиция проиграла наперсточнику и преступнику. Преступник он потому, что пошел на третий срок. Он не имел права по Конституции идти на третий срок. А наперсточник, потому что в очередной раз подтасовал выборы и показал, что результат в его пользу. Хотя безусловно это не так.

А оппозиция неправильно себя повела. Нельзя было выдвигать лозунг «за честные выборы», потому что это были не выборы, а спецоперация Кремля.

А как по-другому демократическим способом оппозиции получить власть, если не путем выборов?

У бандитского режима не существует возможности забрать власть демократическим способом. В этом и заключается главная ошибка оппозиции. Рубикон перейден. Власть изнасиловала общество. Та операция, которую они устроили 4 марта, — это насилие над обществом. И у общества нет выбора, кроме как ответить насилием на преступное насилие власти. Другого варианта нет.

Более того, в соответствии с Декларацией прав человека ООН, общество имеет право на мятеж, на восстание, если власть попирает закон. Власть попрала закон, поэтому общество имеет права отстаивать свои интересы силовым путем.

То есть вы исключаете для России эволюционный путь развития?

Абсолютно исключаю.

Вы прогнозируете революциюв этом году. Какие видите для этого предпосылки, если у Путина 64% поддержки?

У Путина не 64% поддержки, а 31% по России и 12% по Москве. Это реальные данные. Поверьте, я математик, и знаю, что такое реальные опросы общественного мнения, и что такое сфальсифицированные. Это простая история, как создать выборку из 2-2,5 тысяч человек, которые показали, как будут голосовать миллионы.

Я вас уверяю, реальный рейтинг Путина по России — 31%. Все остальное — фальсификации. Наперсточник Путин превзошел оппозицию.

Российская оппозиция обещает продолжить уличные протесты. Думаете, это протестное движение перерастет в нечто большее?

Безусловно. Тут двух мнений быть не может. Это вопрос времени — сколько еще будет продолжаться это изнасилование шпаной, этими карлушами (я имею ввиду Медведева и Путина) этого огромного государства. Но, видимо, народ к разврату готов, раз он позволяет жуликам, ворам и преступникам себя насиловать.

Вы говорили, что финансировали Оранжевую революцию в Украине. А революцию в России готовы проспонсировать?

Я непрерывно поддерживал демократические институты в России. Я потратил на это очень много денег. Я продолжаю поддерживать оппозицию и открыто говорил еще в 2007 году, что я готовлю революцию в России. Это было в открытой печати: и в западной, и в российской. По этому поводу русская прокуратура даже возбудилась и выслала ордер на экстрадицию меня в Россию.

В России возможна мирная революция?

Это очень хороший вопрос. Я считаю, что мирная уже не пройдет. Другое дело, что никакой гражданской войны не будет. Чтобы не было никаких иллюзий. Потому что гражданская война - это противостояние огромных масс людей. А в России есть Путин и 10-15 его подельников типа Сечин, Патрушев, Устинов, один Иванов Виктор, второй Иванов Сергей, — вот и вся защита Путина. Кроме них, на площадь защищать Путина, рискуя жизнью, не выйдет ни один человек. А вот против Путина, рискуя жизнью, выйдут сотни тысяч, если не миллионы. Вопрос о власти решается в России в одном городе - в Москве. В столице, как в любом авторитарном государстве.

Недавно вы заявили, что инаугурации Путина не будет. Что вы имели ввиду?

Я и сейчас говорю, что инаугурация с высокой вероятностью не состоится, потому что Путина вынесут из Кремля ногами вперед до 9-го мая.

А какое будущее Медведева?

А нет такого человека. Есть картонная дурилка, как сказал Шендерович. Есть карлуша, карлик в прямом смысле. Он болен. Я не хочу издеваться над больным человеком. Просто есть диагноз — он карлик. Это не только физические параметры. У карлика есть главная психологическая особенность — он не может себя идентифицировать, он не является личностью. Он выбирает хозяина или хозяин выбирает его - и он подчиняется ему. Медведев, не стесняясь, сказал, что 4 года вообще не принимал никаких решений — все решения принимал Путин.

В одном из интервью вы сказали, что «российский народ, как показала новейшая история, к сожалению, рабский». Что может изменить рабскую психологию?

Изменение рабской психологии происходит на наших глазах. Русский народ проделал колоссальный путь, начиная с ельцинских лет. Те, кто вышли на площадь, я их называю «рожденные не в СССР» - это те, чей менталитет сформировался не в советские годы, а прежде всего в 10 ельцинских лет, да и в путинские тоже — они имели возможность ездить, видеть мир. И самое главное - они живут в открытом мире, когда информацией можно обмениваться свободно, несмотря на то, что телевидение и газеты в руках власти. Лозунг, который выдвигал в свое время Революционный комитет 1917 года — «Почта, телеграф, телефон» — уже не актуален. Это все у оппозиции есть. Поэтому вопрос не стоит в том, что нужно взять Останкино. Перекрыть этот кислород не в состоянии российская власть. Они не в состоянии перекрыть Интернет. Поэтому у оппозиции есть все возможности поднять сотни тысяч и даже миллионы людей на бунт, на революцию и снести преступников, жуликов и воров.

Недавно Медеведев распорядился пересмотреть дело Ходорковского. Что это за ход? Неужели будет помилование?

Это блеф! Никакого помилования не будет. Ходорковского освободим только мы, когда возьмем власть в России, когда сметем Путина. Другого варианта не существует.

А как вы тогда объясните такое решение?

Хотят успокоить общество, создать иллюзию, что они готовы к каким-то реформам, что у них есть сердце. Вы же видели, Путин вон даже ботоксом заплакал.

Это все от лукавого. Это игра, лицемерие. Ничего не будет. Никаких свободных выборов губернаторов не будет. Они уже сейчас говорят: нужно, чтобы президент одобрил кандидатуру, которую выставляет общество.

Вы на сегодня видите в России политика, который подходил бы на роль лидера-демократа?

Для того, чтобы говорить о лидере-демократе, нужно, чтобы этот демократ представил свою идеологическую позицию. Вот как в свое время коммунисты написали Манифест Коммунистической партии — вот пускай этот демократ изложит внятно свою позицию и скажет что-нибудь помимо «долой Путина», что-то идейное. Тогда можно будет говорить о том, кого я поддержу или кого поддержат другие люди.

На самом деле, одна из самых больших проблем, которая сегодня существует в оппозиционном движении — это отсутствие внятной идеологии. Я не говорю, чтобы она была единой у всей оппозиции. Их может быть несколько: националистическая, либеральная, социалистическая. Но ни у кого, кроме товарища Зюганова, на сегодня идеология не сформулирована.

Что-то изменится в российско-украинских отношениях с приходом Путина?

Во-первых, Путин никуда не уходил. Он просто поставил картонную дурилку на 4 года и она все исполняла.

Что может изменится? Ничего не изменится. Может, будет немножко жестче. Вообще не нужно будет лицемерить, как лицемерил Медведев. Но от этого вам только лучше. Чем честнее будут бандиты, не скрывая свое лицо, - тем для вас проще.

В чем проще? Газ перекроют?

За 20 лет, после того как рухнул СССР, пора уже было давно перестроить структуру своей экономики, ориентированную на огромное потребление энергии. Это, к сожалению, не сделал ни один из президентов: ни Кучма, ни Ющенко, ни Янукович. Хотя, хочу сказать, что ответственность за эту перестройку, конечно, должна была взять Россия. Она ответственна за тех, кого приручила. Россия была центром империи, и после распада СССР она должна была помочь тем независимым странам стать на ноги, а вместо этого она жестко эксплуатировала положение хозяина, который подчинил себе огромное количество людей других стран.

Безусловно, эра доминирования энергетики нефти и газа уходит. Появляются новые источники энергии. Вы знаете, например, какая цена 1000 кубов газа в США? Приблизительно сто долларов. Вот то, к чему будет идти семимильными шагами Европа и весь остальной мир. Поэтому шантаж энергоресурсами остается в прошлом.

Вы следите за политической ситуацией в Украине?

Не могу сказать, что пристально, но слежу.

А чего вы ожидали от Януковича? Конечно, он по-свойски, по-пацански выясняет отношения со своими политическими оппонентами. Ничего нового в этом нет.

Вы думаете, в Украине можно остановить процесс сворачивания свобод и скатывания к авторитаризму?

Украине скатиться к авторитарному режиму нереально. В Украине, как ни странно, все произошло за 5 ющенковских лет. Несмотря на то, что у меня огромные претензии к нему. И думаю, что не только у меня, а и у миллионов украинцев. Он действительно использовал доверие народа только на 10%, а 90% просто разбазарил. Но этих 10% хватило, чтобы менталитет украинского народа раз и навсегда кардинально поменялся. Украинцы, в отличии от русских, уже не рабы. И никто с этим ничего сделать не сможет. Ни Янукович, ни кто другой.

Да и Янукович уже другой. Янукович образца 2011-2012 гг. - это совсем не Янукович образца 2004 года. Он вынужден считаться с новым свободным менталитетом украинцев. Это то, что скоро произойдет в России. Но пока что не произошло.

Как вы считаете, какое политическое будущее у Тимошенко?

Я уже говорил, что Тимошенко — следующий президент Украины. Она выйдет из тюрьмы и станет политическим лидером. И Янукович это хорошо понимает.

Вы говорили, что многие политики в Украине вас «кинули». Есть ли сейчас такие люди, кому вы можете доверять?

Зачем сейчас на личное скатываться? Мало ли кидали меня в Украине, мало ли кидали в России. У меня есть друзья в Украине, близкие друзья, которым я доверяю.

Кто это?

Я не хочу называть их имена.

Вы видите перспективных политиков в Украине?

Я считаю, что вопрос вашего политического будущего решен. Украина раз и навсегда вошла в русло демократического развития. Но с другой стороны, насколько быстро она будет двигаться - зависит, к сожалению, в огромной степени от того, что происходит в России, а не от того, что происходит в Украине.

Я не вижу ни одного молодого украинского политика, который мог бы реализовать все те идеи, которыми беременна Украина, которые жизненно важны. Я имею ввиду и кардинальное сближение с Европой, и структурную перестройку экономики, болезненную для общества, но необходимую.

Недавно отец отравленного полонием экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко покаялся перед Россией, назвав своего сына предателем, хотя годами обвинял российские спецслужбы в убийстве сына...

Я не хочу комментировать поведение больного старого разбитого горем человека, который потерял сына.

Это еще одна спецоперация. В данном случае ФСБ. Сестра Литвиненко — бывший сотрудник ФСБ. И через нее собственно эту историю ФСБ и реализовывало.

Но он писал, что звонил вам, а вы не хотели разговаривать...

Я еще раз говорю, я не буду обсуждать поведение старого больного человека. Что касается моей помощи — она всегда была. Она до сих пор оказывается семье Саши Литвиненко. Все остальное — это спецоперация ФСБ.

Это правда, что Литвиненко дважды спас вам жизнь?

Правда.

Чем вы сегодня живете, кроме российской политики? Как у вас дела в Лондоне?

У меня сейчас дела не в Лондоне, а в Израиле. Я на Мертвом море. Погода чудесная. Я, как всегда, наслаждаюсь жизнью.

Вернуться в Россию когда планируете?

Я считаю, что в этом году я буду в России. И не исключаю, что уже весной.

Беседовала Анна Ященко