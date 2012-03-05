В Великобритании отменили домашние задания для младшеклассников

В Великобритании отменили обязательные домашние задания для учащихся начальной школы после того, как родители стали жаловаться, что на их выполнение уходит все свободное время семи.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegraph, родители жалуются, что если детей несколько и все они учатся в разных классах, домашняя работа отнимает свободный вечер у всей семьи.

Министр образования Майкл ГОУВ заявил, что теперь каждый учитель будет сам определять, сколько домашней работы дать своим ученикам, не придерживаясь ранее установленных правил. Для средних и старших классов такого послабления уже не будет.

Сторонники отмены домашних заданий считают, что большую пользу ребенку принесет не выполнение обязательных заданий, а семейный просмотр познавательных фильмов или чтение вслух.