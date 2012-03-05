Зюганов не собирается поздравлять Путина, потому что «Россия проиграла»

Кандидат на пост Президента России, лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ заявил, что выборы Президента не были честными и справедливыми.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Г.ЗЮГАНОВ заявил в своем избирательном штабе.

«Я, как кандидат на пост Президента, не могу признать выборы ни честными, ни справедливыми, ни достойными. Потому что честные выборы предполагают прежде всего диалог власти с оппозицией. Но власть не готова к этому. Честные выборы предполагают обязательное участие первых лиц в дебатах. Но мы так и не дождались на них господина ПУТИНА», - сказал Г.ЗЮГАНОВ.

По его словам, честные выборы предполагают равные условия для всех участников избирательной кампании.

«В данном случае вся огромная криминальная, насквозь коррумпированная государственная машина работала только на одного кандидата», - считает лидер КПРФ.

По его мнению, продолжение того курса, который проводил В.ПУТИН, является главной угрозой для России. «Впереди – обвал», - сказал Г.ЗЮГАНОВ.

Он также заявил, что на телеканалах был десятикратный перевес В.ПУТИНА над всеми остальными кандидатами, вместе взятыми. «Когда они сегодня говорят, что состоялся честный диалог, это ложь. Потому что В.ПУТИН не предложил реальной программы, а вместо этого опубликовал несколько своих статей, которых почти никто из граждан России полностью не прочитал. В этих статьях ложь перемешана с большими обещаниями, цена которых составляет 5 трлн. руб. Но ни одной лишней копейки в казне у господина В.ПУТИНА нет, и не предвидится», - заявил он.

Г.ЗЮГАНОВ также подчеркнул, что вертикаль криминальной власти продолжает вышибать нужный результат на выборах самыми незаконными средствами. Но выборный ажиотаж в ближайшие дни спадет, и за все придется отвечать, за все придется платить, считает он.

«Мы не признаем выборы, считаем их нелегитимными, нечестными, непрозрачными. Я не вижу смысла кого-либо поздравлять. Ибо от такого рода выборов проигрывают все без исключения. Проигрывает Россия», - заявил Г.ЗЮГАНОВ

В тоже время, кандидаты на пост Президента России Владимир ЖИРИНОВСКИЙ и Сергей МИРОНОВ по телефону поздравили В.ПУТИНА с победой на выборах.

По информации пресс-секретаря В.ПУТИНА, «состоялся также телефонный разговор с М.ПРОХОРОВЫМ».

Напомним, по данным ЦИК России, после обработки 98,82% протоколов кандидат на пост Президента России Владимир ПУТИН лидирует с результатом 63,85%. Лидер КПРФ Г.ЗЮГАНОВ получил 17,18% голосов.