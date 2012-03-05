ЦИК России обработал 98% протоколов

Путину засчитано почти 64 процента

По данным Центральной избирательной комиссии РФ, кандидат в президенты страны от партии "Единая Россия" Владимир Путин по итогам обработки 98,09% протоколов набирает 63,97% голосов, Геннадий Зюганов (КПРФ) набирает 17,17%, Михаил Прохоров (самовыдвижение) - 7,65%, Владимир Жириновский (ЛДПР) - 6,24%, Сергей Миронов ("Справедливая Россия") - 3,83%.

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