ЦИК России обработал 98% протоколов
06:17, 05 марта 2012Мир
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Путину засчитано почти 64 процента
По данным Центральной избирательной комиссии РФ, кандидат в президенты страны от партии "Единая Россия" Владимир Путин по итогам обработки 98,09% протоколов набирает 63,97% голосов,
Геннадий Зюганов (КПРФ) набирает 17,17%,
Михаил Прохоров (самовыдвижение) - 7,65%,
Владимир Жириновский (ЛДПР) - 6,24%,
Сергей Миронов ("Справедливая Россия") - 3,83%.
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