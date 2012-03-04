Путинская молодежь занимает центральные площади Москвы

В день выборов Президента РФ прокремлевские движения займут главные площади Москвы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службах движений «Россия молодая», «Наши» и «Молодая гвардия Единой России», акции пройдут на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере, на Манежной, Лубянской и Болотной площадях. Также эти организаторы займут места у памятника Грибоедова на Чистых Прудах и памятника К.Марксу на площади Революции, перед зданием ЦИК и Мосгоризбиркома, у здания РИА «Новости» на Зубовском бульваре и напротив телецентра у Дворцового пруда. Все их акции рассчитаны до 15 тыс. человек.

«Сегодня в 22.00 на Лубянской площади начнется массовый митинг, посвященный состоявшимся выборам Президента России. Сторонники В.ПУТИНА, голосовавшие за него в этот день, выйдут на площадь, чтобы заявить о своей позиции и о своей готовности противостоять «оранжевой» угрозе», - сообщили УНИАН в «России молодой».

Всего сегодня в Москве пройдет 16 согласованных с мэрией Москвы митингов.

5 марта в общей сложности 11 митингов будут длиться с 07.00 до 23.00. «Наши» продолжат 15-тысячную акцию на Манежной, а «Россия молодая» вновь займет Лубянку.

С 17.00 в Новопушкинском сквере начнется полуторатысячный митинг КПРФ, а в 19.00 его сменит общегражданский митинг «За честные выборы» на Пушкинской площади с заявленной численностью в 10 тыс. участников.

Различные согласованные акции пройдут также 6, 7, 8, 9 и 10 марта.