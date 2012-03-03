В доме бывшего президента ФРГ Вульфа провели обыск

Сотрудники прокуратуры Германии в пятницу провели обыск в личном доме подавшего в отставку президента Кристиана Вульфа, обвиняемого в злоупотреблении служебным положением, сообщает сайт немецкого издания Spiegel со ссылкой на представителей прокуратуры.

Обыск был произведен в связи с подозрениями в получении Вульфом взяток.

В обыске участвовали шесть сотрудников, которые, в частности, конфисковали компьютер с жестким диском.

Вульф подал в отставку 17 февраля; он заявил, что не обладает должной поддержкой и доверием граждан, поэтому больше этот пост занимать не может. Прокуратура Ганновера ведет расследование в отношении уже бывшего президента, его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и получении финансовых выгод.

Правящая коалиция вместе с социал-демократами и "зелеными"выдвинула на пост президента пастора и правозащитника из ГДР Йоахима Гаука, выборы пройдут 18 марта.

Выбрать нового президента страны предстоит Федеральному собранию, в него входит 1 тысяча 240 делегатов (620 членов бундестага и столько же представителей федеральных земель Германии).

РИА Новости