Саакашвили проведет испытания новой артиллерии

"Кто бы мог представить, что Грузия когда-либо сама бы собрала артиллерию. Мы кого-то упрашивали, стояли в очереди, то эмбарго на нас накладывали, то нет", - заявил Саакашвили в пятницу на встрече со студентами.

По его словам, Грузия смогла собрать артиллерию, лучше, чем Израиль, к которому Грузия обращалась.

Он также отметил, что гусеничная боевая машина "Лазика" была создана усилиями грузинских инженеров.

"Это был тот период, когда почти все перекрыли нам вооружения потому, что все испугались, что Грузия все равно исчезла бы с карты мира - в 2008 году, - цитирует Би-би-си. - Мы не опустили руки, наши инженеры сели и создали эту систему с нуля".