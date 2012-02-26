В Грузии прошла презентация боевой машины пехоты (видео)

В Грузии прошла презентация боевой машины грузинского производства "Лазика", сообщает корреспондент Би-би-си.

На презентации новой БМП (видео) присутствовал президент страны Михаил Саакашвили и министр обороны Бачо Ахалая.

Как сообщили в минобороны, "Лазика" - гусеничная боевая машина пехоты, комбинированная броня которой обеспечивает защиту от бронебойных пуль калибра 14,55 миллиметров.

Кроме того, машина оснащена системой управления огня и камерами ночного и термального видения и позволяет находить и идентифицировать цель, а также управлять огнем в любых условиях.