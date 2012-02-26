В Грузии прошла презентация боевой машины пехоты (видео)
00:45, 26 февраля 2012Мир
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Собственного производства
В Грузии прошла презентация боевой машины грузинского производства "Лазика", сообщает корреспондент Би-би-си.
На презентации новой БМП (видео) присутствовал президент страны Михаил Саакашвили и министр обороны Бачо Ахалая.
Как сообщили в минобороны, "Лазика" - гусеничная боевая машина пехоты, комбинированная броня которой обеспечивает защиту от бронебойных пуль калибра 14,55 миллиметров.
Кроме того, машина оснащена системой управления огня и камерами ночного и термального видения и позволяет находить и идентифицировать цель, а также управлять огнем в любых условиях.
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