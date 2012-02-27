ЕС вводит новые санкции против Сирии
14:49, 27 февраля 2012Мир
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Запретили даже грузовые авиарейсы
Министры иностранных дел ЕС утвердили 12-й пакет санкций против Дамаска. Об этом после открытия здесь министерской встречи сообщил сегодня европейский дипломатический источник.
"Запретительные меры в отношении Сирии приняты единогласно", - сказал дипломат.
По его данным, этот пакет включает замораживание авуаров сирийского центробанка, запрет на импорт цветных и драгоценных металлов из Сирии. Кроме того, ЕС запретил сирийским авиакомпаниям осуществлять грузовые авиарейсы в Европу.
Санкции вступят в силу во вторник.
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