ЕС вводит новые санкции против Сирии

Министры иностранных дел ЕС утвердили 12-й пакет санкций против Дамаска. Об этом после открытия здесь министерской встречи сообщил сегодня европейский дипломатический источник.

"Запретительные меры в отношении Сирии приняты единогласно", - сказал дипломат.

По его данным, этот пакет включает замораживание авуаров сирийского центробанка, запрет на импорт цветных и драгоценных металлов из Сирии. Кроме того, ЕС запретил сирийским авиакомпаниям осуществлять грузовые авиарейсы в Европу.

Санкции вступят в силу во вторник.

ИТАР-ТАСС