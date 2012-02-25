В Сирии в результате бомбардировки погибли 103 человека

В результате бомбардировки правительственными войсками сирийского Хомса погибли 103 человека, также была совершена атака на деревню Хама, сообщает Газета.Ru ссылаясь на Reuters.

Большинство погибших были гражданскими лицами, в том числе 14 детей и одна женщина.

Один из активистов Анас аль-Тарсхех, который снимал бомбардировки города Хомс и выкладывал видео на сайт YouTube, был убит в перестрелке.

Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что 20 сирийских женщин и детей были эвакуированы из района Баба-Амр осажденного города Хомс.

«Мы надеемся возобновить операции и продолжить эвакуацию», – сказала главный пресс-секретарь МККК Карла Хаддад.

Хомс почти неделю находился под сильными бомбардировками. Многим сирийцам необходима экстренная помощь.