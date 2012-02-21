Моряки попадают в беду и спасаются

Шестеро граждан Украины – членов экипажа теплохода «Онкор», обвиненных судовладельцем в захвате судна, при содействии Генерального консульства Украины в Стамбуле вернулись в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его информации, 16 февраля в Генконсульство Украины в Стамбуле обратился гражданин Украины – член экипажа теплохода «Онкор» (флаг Панамы, принадлежит греческой судоходной компании). Моряк сообщил, что судно, в состав экипажа которого входят шестеро граждан Украины, стоит на якорной стоянке перед Босфором. Кроме членов экипажа – граждан Украины, на судне работают также граждане Греции, Грузии, Латвии, России.

А.ДИКУСАРОВ сообщил, что судовладелец продал судно неизвестной турецкой компании, и требует, чтобы экипаж срочно сошел на берег, угрожая в противном случае обеспечить это с помощью полиции.

Украинский экипаж требовал вернуть долг за отработанный период и компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Генконсульство установило контакт с представителем профсоюзов работников транспорта ITF, который сообщил, что долг по зарплате экипажа за январь 2012 года будет перечислен на банковские счета экипажа.

17 февраля зарплата за январь была перечислена. 18 февраля экипаж теплохода, в том числе шестеро украинцев, был снят с судна и в сопровождении береговой охраны доставлен в полицейский участок порта Зейпорт (Стамбул). Учитывая информацию о том, что судовладелец выдвинул в адрес экипажа обвинения в захвате судна, генконсульство провело консультации с адвокатом и соответствующим образом инструктировало украинских моряков.

А.ДИКУСАРОВ отметил, что, невзирая на агрессивную позицию судовладельца и его агента, полиция и прокуратура поддержали позицию украинской стороны, в результате чего ходатайство судовладельца о возбуждении дела по факту захвата судна было отклонено.

Как сообщил А.ДИКУСАРОВ, по состоянию на момент освобождения моряков, расчет за отработанный период времени был проведен в полном объеме, вместе с тем не были удовлетворены ходатайства членов экипажа об оплате авиабилетов для возвращения на Родину и компенсации за досрочное расторжение контракта.

Ввиду того, что представитель судовладельца, с которым связались сотрудники генконсульства, категорически отклонил требование приобрести авиабилеты, и при этом сослался на необходимость оставить экипаж в полицейском участке до рассмотрения нового искового заявления, было принято решение приобрести авиабилеты в Украину для членов экипажа и решить все спорные вопросы в судебном порядке.

Генконсульство предоставило украинским гражданам содействие и помощь в приобретении авиабилетов, доставило их в аэропорт и оказало помощь в быстром прохождении на посадку. 18 февраля все шестеро граждан Украины отбыли домой.

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До 26 февраля планируется отправить на родину украинских граждан – членов экипажа рыболовецкого судна «Чанги-701».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, 17 февраля при содействии Посольства Украины в Гвинейской Республике и Почетного консульства Украины во Фритауне по результатам встречи членов экипажа судна «Чанги-701» с представителями судовладельца удалось добиться выплаты половины задолженности по зарплате украинским морякам в сумме 100 тыс. долларов США.

Согласно достигнутой договоренности, остальная сумма должна быть выплачена до конца текущей недели.

«Отправку экипажа упомянутого судна в Украину планируется осуществить до 26 февраля. Также 20 февраля в Украину вернулся один из четырех украинских моряков судна «Ice Louise» этого же судовладельца, экипаж которого очутился в подобных обстоятельствах», - сообщил А.ДИКУСАРОВ.

Как сообщал УНИАН, судно „Чанги-701” с ноября 2011 года находится во Фритауне (Сьерра-Леоне). Экипаж состоит из 22 гражданин Украины и 4 граждан России. Кроме того, на судне также находятся четверо граждан Украины, которые перешли с судна Ice Louise того же владельца. Всего - 26 украинцев.

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Украинская самоходная баржа «Каменец-Подольский» 17 февраля была освобождена из ледового плена, и она осуществила заход в порт сербского города Смедерево, где находится в ожидании открытия навигации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, ситуация на судне удовлетворительная, члены экипажа не жалуются на плохое самочувствие, они обеспечены водой и продуктами питания.

Как сообщал УНИАН, баржа «Каменец-Подольский» с десятью членами экипажа на борту в начале февраля попала в ледовый плен на реке Дунай вблизи Смедерево.