Прошла церемония инаугурации Президента Туркмении

В Туркмении сегодня состоялась церемония инаугурации Президента Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВА, переизбранного главой государства на второй срок.

Как передает радио «Свбода», в мероприятии приняли участие депутаты местного парламента, члены правительства, руководители правоохранительных органов и духовенства, старейшины и главы областей.

На выборах 12 февраля за Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВА проголосовали более 97% избирателей. Он будет находиться у власти еще пять лет. Всего на пост Президента Туркмении претендовали 8 кандидатов. Никто из западных экспертов не был приглашен в Туркмению, чтобы следить за ходом голосования.