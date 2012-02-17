Средняя зарплата в Польше выросла до 1150 долларов

Средняя заработная плата в секторе предприятий в Польше в январе текущего года к январю прошлого выросла на 8,1% до около 1 150 долларов (1USD=3,2 PLN).

По данным польского Госкомстата, которыми располагает УНИАН, к декабрю средняя зарплата снизилась на 8,7%.

Январский рост зарплат превысил прогнозы аналитиков, ожидавших увеличения на 4,7% в годовом выражении и 11,5% падения в месячном.

Госкомстат также сообщил, что в секторе предприятий в прошлом месяце работало 5,550 млн. человек, что на 0,9% выше, чем в январе и декабре прошлого года.

Аналитики ожидали роста трудоустройства на 1% в годовом и месячном выражении.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 г. средняя зарплата год к году выросла на 4,4%, а к предыдущему месяцу - на 9%.

Справка УНИАН. В прошлом году средняя зарплата в Польше в секторе предприятий, которая в январе 2011 года составляла 3,4 тыс. злотых, ежемесячно увеличивались в годовом выражении от 4 до 5,9%.

Минимальная месячная зарплата в стране, которую обязаны платить работодатели сотрудникам с 2012 года составляет 1,5 тысячи злотых, что на 100 злотых больше, чем в 2011 году.