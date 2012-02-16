США не верят сирийскому президенту

США не верят в искренность намерений сирийского президента Башара Асада провести референдум о проекте новой конституции, заявил официальный представитель Белого дома Джей Карни. "Это насмешка над сирийской революцией. За обещаниями реформ обычно следовало ужесточение насилия, и они (реформы) никогда так и не были начаты с момента начала мирных протестов в Сирии. Дни режима Асада сочтены", - сказал Карни журналистам.

Вчера члены оппозиционного Сирийского национального совета в столице Катара Дохе переизбрали главой СНС Бурхана Гальюна, передает Reuters со ссылкой на источник в СНС. Полномочия продлены на три месяца. СНС - крупное объединение сирийской оппозиции, в его состав входят около 230 политиков, проживающих как в Сирии, так и за ее пределами. О формировании СНС под руководством Б.Гальюна было объявлено 2 октября в Стамбуле.

Со своей стороны Россия заявляет, что если Запад "продолжит подталкивать ситуацию в Сирии к дестабилизации, которая затем перекинется на Иран, в Ливан и, возможно, приведет к развалу Ливии... то еврозону им никак уж установить не удастся". Проблемы при этом возникнут и у США, которые стоят на пороге президентских выборов, сказал постпред России при ООН Виталий Чуркин интервью телекомпании НТВ.

Отзыв европейских и арабских послов из Сирии может говорить о подготовке к крупномасштабному конфликту: "Пока это, может быть, не отказ от дипломатического решения проблемы, но признак того, что, может быть, действительно, речь идет о том, что они готовятся к развязыванию более масштабного конфликта", - отметил Чуркин. По его мнению, отсюда вытекают и сообщения ряда СМИ о том, что в Сирии появился британский и катарский спецназ.