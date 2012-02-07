Бабушка Обамы попала в ДТП и чудом уцелела

Проживающая в Кении сводная бабушка президента США 91-летняя Сара Обама попала в дорожно-транспортное происшествие и была госпитализирована, передает во вторник агентство Франс Пресс.

Инцидент произошел в минувшую субботу, когда пожилая женщина направлялась из города Кисуму на западе страны по месту своего жительства - в деревню Когело. По данным полиции, водитель не справился с управлением, и автомобиль скатился в кювет.

В автомобиле находились пять человек, включая саму Сару Обаму и двух ее телохранителей. Все они получили травмы и были доставлены в госпиталь.

Медики сообщили, что пребывавшая в состоянии шока женщина отделалась синяками и была выписана через два часа.

"Бог меня не оставил, если бы вы видели, как выглядит автомобиль, из которого мы выбрались невредимыми - это удивительно", - заявила Сара Обама, добавив, что после аварии ей даже не пришлось ходить с тросточкой.

Сара Обама является второй женой деда Барака Обамы по отцовской линии. Хотя она не приходится президенту США кровной родственницей, он всегда относился к ней с теплотой и называл "бабушкой Сарой".

РИА Новости