Ленин выдвинут кандидатом на Нобелевскую премию

Вице-президент Эквадора Ленин Морено (Lenin Moreno) выдвинут кандидатом на получение Нобелевской премии мира в 2012 году, сообщается на сайте эквадорского правительства.

Соответствующее письмо в Нобелевский фонд направил заместитель председателя комитета по работе с людьми с ограниченными возможностями Национальной ассамблеи (парламента) Эквадора Сельсо Мальдонадо (Celso Maldonado), к которому с просьбой о выдвижении обратилась группа проживающих в Норвегии соотечественников.

Ленину Морено в марте исполнится 59 лет. Передвигается он на инвалидной коляске, так как после покушения у него парализованы ноги. По его инициативе в стране проведена перепись граждан с ограниченными физическими возможностями, которым возглавляемый им фонд "Мануэла Эспехо" (Manuela Espejo) оказывает врачебную и материальную помощь.

Президент Эквадора Рафаэль Корреа, комментируя выдвижение кандидатуры Ленина Морено, заявил, что считает его "выдающейся личностью, достойной самой престижной награды".

Кандидатура Владимира Ленина (Ульянова) в свое время также выдвигалась на Нобелевскую премию мира - "за вывод в сепаратном порядке России из Первой мировой войны", замечает РИА Новости. Нобелевский комитет тогда предложение отклонил в связи с опозданием ходатайства к установленному сроку - 1 февраля 1918 года. Позже оно не рассматривалось в связи с гражданской войной.