Прохоров: Европа и Россия станут "третьим центром"

В будущем мир разделится на три мощных экономических центра. Такое мнение кандидат на пост президента РФ, бизнесмен Михаил Прохоров высказал на встрече с журналистами.

Первый центр, по его мнению, будет включать в себя США и Латинскую Америку. Второй центр охватит Китай, Индию и другие страны АТР. Третьим центром станут Европа и Россия. Отдельно же Европа и Россия не смогут на равных конкурировать с двумя другими экономическими центрами, считает М.Прохоров. В обозримом будущем этих отношений М.Прохоров видит не только создание единого экономического пространства, но и введение единой валюты с двумя эмиссионными центрами - в Европе и России. "Такой стратегический концепт позволит и Европе, и России не только выжить, но и очень успешно конкурировать", - считает он.

Главными стратегическими партнерами страны М.Прохоров видит именно европейские государства, в первую очередь Германию, от которой на сегодняшний день зависит судьба всего Евросоюза, а НАТО должна заменить единая система европейской безопасности.

Говоря о США, М.Прохоров отметил, что видит много политических пересечений, но считает, что экономических отношений у РФ и США практически нет. Оборот между Америкой и Россией меньше, чем у Америки с Таиландом, пояснил он, а политическая система, построенная только на политических связях, очень неустойчива. Пора подумать о том, как построить с США именно экономические отношения, тогда и политических проблем станет гораздо меньше, считает М.Прохоров.

Касаясь сегодняшней ситуации во внешней политике России, М.Прохоров заявил: "Мы проводим внешнюю политику уже несуществующей страны под названием СССР". По его мнению, она носит личностный характер. "С кем-то поссорились - газ перекрыли", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

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Ранее в передаче "Гражданин президент" в прямом эфире РБК-ТВ, кандидат в президенты России, бизнесмен Михаил Прохоров высказал мнение, что проведенная "с особым цинизмом" рокировка в правящем тандеме президента РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина как раз и стала одним из основных катализаторов политических изменений в сознании граждан России, которые в итоге вышли на акции протеста.