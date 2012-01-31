Зять Назарбаева снова войдет в руководство Газпрома?

Зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев, уволенный с поста казахстанского председателя госфонда национального благосостояния "Самрук-Казына", повторно выдвинут в новый совет директоров "Газпрома", сообщает Лента.ру со ссылкой на официальный пресс-релиз компании.

Акционеры крупнейшей компании России выдвинули в новый совет директоров "Газпрома" 12 кандидатов на 11 мест. От Росимущества, в частности, номинированы все шестеро нынешних госпредставителей, включая первого вице-премьера Виктора Зубкова, который сейчас возглавляет совет.

Кулибаев, который впервые вошел в совет в 2011 году, заменил в совете директоров "Газпрома" представителя E.ON после того, как немецкий концерн продал свой пакет. В прошлом году Кулибаев возглавлял госфонд "Самрук-Казына", однако после беспорядков в городе Жанаозене, где погибло 15 человек и было более 100 ранено, он лишился того поста.

После отставки казахстанские политологи отмечали, что отставка Кулибаева является "неким рекламным ходом" Назарбаева, а увольнение зятя президента из "Самрук-Казына" не отразится на его должности в "Газпроме".

Помимо Кулибаева и Зубкова в списке кандидатов в совет директоров "Газпрома" оказались также глава "Газпрома" Алексей Миллер, бывший министр энергетики России Игорь Юсуфов, бывший глава Минимущества Фарит Газизуллин, а также менеджеры газового концерна Виталий Маркелов, Елена Карпель и Михаил Середа. Кроме того, в совет директоров выдвинуты завкафедрой СПбГУ Валерий Мусин и ректор Академии народного хозяйства при президенте России Владимир Мау.