Обама: грузинская модель демократии может стать примером

Грузия может стать примером демократичности и прозрачности для многих стран, считает президент США Барак Обама.

В понедельник Обама впервые принял Саакашвили в Белом доме. Президенты обсудили углубление двустороннего сотрудничества, а также подтвердили курс на продолжение взаимодействия в вопросах обороны и безопасности.

"Я хочу сказать президенту Саакашвили, что мы приветствуем ту модель демократии и прозрачности, которую они установили не только у себя в стране, но и в регионе в целом. Мы надеемся, что при сохранении прогресса в следующие несколько лет множество других стран поверят в то, что если Грузия смогла провести такие преобразования, то и они смогут", - сказал Обама на кратком брифинге вместе с Саакашвили в Белом доме.

Американский президент отметил, что Грузия должна гордиться достигнутым прогрессом в построении суверенного и демократического государства.

"Я сказал Саакашвили, что приветствую то, как происходил процесс формирования институтов в России (Обама оговорился) - в Грузии, важность уважения интересов национальных меньшинств, важность реформирования системы полиции и приверженность верховенству закона. Весь процесс формирования институтов скажется положительно не только на положении нынешнего поколения граждан Грузии, но и на жизни следующих поколений. Я бы хотел отметить ту работу, которую грузинские власти проделали в прошлом, а также призвать их к проведению честных и свободных выборов в будущем", - цитирует РИА Новости.

Саакашвили, в свою очередь, пообещал американскому президенту провести предстоящие парламентские выборы честно и обеспечить процесс наделения большими полномочиями будущего парламента.

"Я продолжу сотрудничать с вами по всем направлениям. Ничто не может увести Грузию с этого пути, ничто не вернет нас назад, к меньшей демократизации, а также коррупционной и устаревшей политической системе", - сказал в ответ Саакашвили.