Гендиректор Королевского банка отказался от бонуса

Гендиректор Королевского банка Шотландии (RBS) Стивен Хестер решил отказаться от годового бонуса в 1,5 млн долларов, сообщает банк.

Это решение Хестер принял из-за критики, звучащей со стороны политиков в адрес банкиров. Также Хестер отказался от 3,6 млн акций банка.

Британское правительство три года назад, пытаясь спасти банк от кризиса, выдало RBS в качестве финансовой помощи 45 млрд фунтов стерлингов, поясняет Би-би-си.