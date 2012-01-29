Греция возмущена предложением Германии

Греция отказалась от предложения Германии назначить еврокомиссара, обладающего правом вето при принятии решений по бюджету страны.

Пресс-секретарь правительства подчеркнул, что правом контролировать налоги и расходы может обладать только Греция, и бюджет страны должен оставаться сферой ответственности исключительно национального правительства.

Со своей стороны, Германия полагает, что еврокомиссар сможет обеспечить выполнение Грецией своих обязательств по выплате огромного долга. Накануне высокопоставленный немецкий чиновник, как передал Reuters, на условиях анонимности сообщил, что на саммите Евросоюза, поскольку Греция не выполняет условия, на которых ей дается международная финансовая помощь, ей будет предложено передать учреждениям ЕС часть полномочий по контролю над бюджетными расходами.