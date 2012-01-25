Шествие «За честные выборы» в Москве - под угрозой срыва

Мэрия Москвы пока отказывает в согласовании 50-тысячного шествия «За честные выборы» 4 февраля.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщила одна из организаторов акции - представитель движения «Солидарность» Надежда МИТЮШКИНА.

«Мы вчера были вечером в мэрии, пока ни о чем не договорились. То, что власти нам предлагают, нас не устраивает, а наши предложения они продолжают рассматривать. Пока диалог продолжается», - сказала Н.МИТЮШКИНА.

По ее словам, заявители акции настаивают на ее проведении 4 февраля, но не исключено, что шествие будет перенесено на 5 февраля.

Н.МИТЮШКИНА сообщила, что мэрия Москвы настаивает на изменении маршрута и отказывается согласовать маршрут, указанный в уведомлении.

Она не исключила, что в случае несогласования акция может перерасти в несанкционированную массовую акцию.

На данный момент в Facebook заявили о своем участии в шествии более 21 тысячи человек, а также более 6 тысяч – «ВКонтакте».

«Заявители акции - Дмитрий БЫКОВ, Елена ЛУКЬЯНОВА, Сергей ПАРХОМЕНКО, Анастасия УДАЛЬЦОВА, Игорь БАКИРОВ, Сергей ДАВИДИС, Н.МИТЮШКИНА», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря 2011 года после выборов в Госдуму РФ по стране прошла серия акций протеста против фальсификации результатов.

Самые массовые митинги «За честные выборы» состоялись в Москве 10 и 24 декабря. В них приняли участие десятки тысяч человек.