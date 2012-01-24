ЕС ждет от Украины шага навстречу

Европейский Союз ждет от Украины шага навстречу для парафирования соглашения об ассоциации.

Об этом заявил министр европейских дел Польши Николай ДОВГЕЛЕВИЧ, сообщает Polskie Radio dla Zagranicy.

“Мы ждем ответа украинской стороны, украинцы размышляют над окончательным сроком парафирования соглашения. Другой информации я не имею, но в целом все теперь зависит от них» - сказал он.

Эксперт Польского института международных дел Павел ТОКАРСКИЙ утверждает, что заинтересованность Европейского Союза Киевом в последнее время уменьшилась.

В свою очередь, Агнешка ЛАДА из Института общественных дел считает, что Евросоюз не может забывать об Украине.

“Украинское общество очень разделено, – часть украинцев очень хочет быть в ЕС, часть не видит причин для такого шага. Поэтому необходимо и в дальнейшем показывать украинцам, что для них есть место в Евросоюзе, а одновременно необходимо давить на украинскую власть, чтобы показать, – для них также важно, чтобы они действовали в интересах европейской интеграции» - отметила она.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС 2007 года начали переговоры о Соглашении об ассоциации, которое будет включать зону свободной торговли.

19 декабря 2011 года на саммите Украина-ЕС было объявлено о завершении переговоров о Соглашении об ассоциации. Однако парафирование соглашения не состоялось. Предусматривается, что соглашение будет парафировано в феврале этого года.