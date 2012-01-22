Визу в Индию можно будет получить "по прилету"

Индия намерена в ближайшее время расширить список государств, чьи граждане могут получать визы по прилету, еще на 13 стран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету Times of India.

По информации СМИ, список будет расширен в основном за счет Европы, а также соседних с Индией стран.

Ожидается, что вскоре визы по прилету в Индию смогут получать граждане Малайзии, Таиланда, Брунея, Испании, Франции, Германии, Швеции, России, Украины, Казахстана, а также Бразилии и ЮАР, указывает издание.

Пока визы по прилету получают граждане 11 стран.

Такое решение призвано способствовать развитию туризма, отмечает газета. Когда точно будет принято это решение, пока не сообщается. Возможно, список будет расширяться в несколько этапов.