В Грузию потоком прибывают англоязычные педагоги

В Грузию из-за рубежа прибыл новый поток педагогов. Волонтеры из разных стран мира будут распределены по публичным школам Тбилиси, Имерети, Аджарии, Самегрело и Квемо Картли, пишет сайт Грузия-онлайн.

Прибывшие в рамках проекта педагоги-волонтеры подобраны специально для этой программы.

Проект «Обучай и учись вместе с Грузией» проходит уже второй год. Англоязычные педагоги обучают школьников английскому языку в масштабе всей Грузии.



До конца 2012 года в Грузию планируется привезти 1500 педагогов-волонтеров.