Исламисты объяснили, почему убивают христиан

Исламистская группировка Боко Харам выпустила видео, в котором попыталась оправдать недавние нападения на христианские общины в Нигерии, сообщает Би-би-си.

Предполагаемый лидер группировки Абубакр Шекау заявил, что нападения осуществлялись в отместку за убийства мусульман в северной Нигерии.

Он предупредил президента страны Гудлака Джонатана, что силы безопасности Нигерии не могут сравниться с Боко Харам.

Через несколько часов после этого предполагаемые члены группировки убили четырех христиан в городе Потискум.

За минувшую неделю члены Боко Харам неоднократно нападали на христианские общины, в результате чего погибли десятки человек.