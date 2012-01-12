Исламисты объяснили, почему убивают христиан
01:12, 12 января 2012Мир
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Видео из Нигерии
Исламистская группировка Боко Харам выпустила видео, в котором попыталась оправдать недавние нападения на христианские общины в Нигерии, сообщает Би-би-си.
Предполагаемый лидер группировки Абубакр Шекау заявил, что нападения осуществлялись в отместку за убийства мусульман в северной Нигерии.
Он предупредил президента страны Гудлака Джонатана, что силы безопасности Нигерии не могут сравниться с Боко Харам.
Через несколько часов после этого предполагаемые члены группировки убили четырех христиан в городе Потискум.
За минувшую неделю члены Боко Харам неоднократно нападали на христианские общины, в результате чего погибли десятки человек.
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