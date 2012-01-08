В Аргентине открылся главный карнавал

Главный карнавал Аргентины открылся в ночь на воскресенье в городе Гуалегуайчу в провинции Энтре-Риос в 200 километрах к северу от столицы страны Буэнос-Айреса.

Как сообщает РИА «Новости», по данным организаторов, на летний костюмированный "праздник радости и любви" пришли более 25 тысяч зрителей.

На так называемом корсодроме (площадке длиной около 500 м перед зданием бывшей железнодорожной станции) свое мастерство продемонстрировали около тысячи артистов, объединенных в несколько театрально-танцевальных групп - компарс.

Некоторые костюмы, стилизованные под одеяния участников венецианских маскарадов XIX века, весили до 80 кг. Перед трибунами прошли 12 каррос - открытых платформ с гигантскими сказочными фигурами. Под бой барабанов и зажигательные ритмы шоу длилось около пяти часов. Входной билет стоил от 20 до 200 долларов.

Карнавал продолжится по субботам в течение двух месяцев и завершится в первое воскресенье марта. Ожидается, что в этом году его посетят около четверти миллиона зрителей, а общие доходы от его проведения превысят 50 миллионов долларов.

Лучшие группы по итогам всех дней выступлений определит экспертное жюри, в состав которого входят местные и иностранные знаменитости - дизайнеры, художники, архитекторы и музыканты. Победителям гарантированы весомые государственные субсидии на подготовку очередного праздника.

Карнавал в Аргентине акцентируется на танце и актерской игре, его корни берут начало в средневековых итальянских традициях. Уличные карнавалы появились на территории современной Аргентины в 1600 году, во времена правления испанцев. С 1771 года карнавалы начали проводить в клубах и частных домах, однако через 90 лет они вновь вернулись на улицы.