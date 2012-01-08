Греческое правительство хочет продержаться до выборов

Греция не собирается покидать европейский валютный союз, несмотря на тяжелую макроэкономическую ситуацию, заявил в субботу министр иностранных дел страны Ставрос Димас.



"Мы не вернемся к драхме и не выйдем из еврозоны. Конечно, ситуация исключительно сложная. Мы переживаем беспрецедентную ситуацию, а греческий народ очень сильно страдает. Но мы должны верить в свои силы и не оставлять усилий, все зависит от нас. Греция принадлежит к единой Европе и останется там", - сказал Димас в интервью воскресному изданию газеты "Вима".



Греция финансирует текущие обязательства только при помощи кредитной поддержки ЕС и МВФ, в обмен на которые правительство проводит жесткие сокращения расходов, замечает корреспондент РИА Новости. Однако бюджетная программа, которая была согласована в мае 2010 года, постоянно находится под угрозой срыва из-за плохой собираемости налогов и гораздо более глубокой, чем ожидалось, рецессии. Как ожидается, в 2011 году ВВП Греции сократится более чем на 6%.



В настоящее время правительство ведет переговоры о списании долга на руках частных инвесторов, эта программа известна под английским наименованием PSI (Private Sector Involvement, участие частного сектора).



Димас напомнил, что реализация программы PSI необходима для получения дальнейшего финансирования ЕС, которое, в свою очередь, нужно для того, чтобы пришедшее в ноябре 2011 года к власти коалиционное правительство Греции смогло как можно раньше провести досрочные выборы.



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Тем временем Международный валютный фонд выразил сомнение в способности Греции выплатить внешний долг и в целом улучшить финансовую ситуацию в стране, сообщает Reuters со ссылкой на немецкие СМИ.



Согласно внутреннему документу МВФ, программа финансовой помощи Греции является недостаточной, и для спасения экономики страны необходимы дополнительные меры. В МВФ полагают, что подобными мерами могут стать введение дополнительных мер экономии, списание инвесторами части долгов или же увеличение финансовой помощи со стороны мирового сообщества.