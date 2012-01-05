Прокурор требует смертного приговора для экс-президента Египта Мубарака

Прокурор требует смертного приговора для бывшого президента Египта Хосни Мубарака. Об этом сообщает "Эхо Москвы". Также он потребовал смертного приговора для двух сыновей Мабарака. Экс-президента обвиняют в том, что он отдавал приказы о расстреле участников демонстраций. Судья объявил о перерыве на заседании до 9 января.