Около 200 человек погибли при взрывах в Ираке
08:55, 15 августа 2007Мир
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Еще столько же - ранены
Не менее 175 человек погибли и более 200 получили ранения вчера при взрывах в иракском городе Катания.
Как передает радио «Свобода», смертники подорвали заминированные грузовики в районе, где живет курдская община езидов - последователей особого религиозного течения.
Это одно из самых кровавых нападений за четыре года войны в Ираке.
Еще не менее 10 человек погибли вчера в окрестностях Багдада, где был взорван мост, ведущий на север страны.
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