Около 200 человек погибли при взрывах в Ираке

Не менее 175 человек погибли и более 200 получили ранения вчера при взрывах в иракском городе Катания.

Как передает радио «Свобода», смертники подорвали заминированные грузовики в районе, где живет курдская община езидов - последователей особого религиозного течения.

Это одно из самых кровавых нападений за четыре года войны в Ираке.

Еще не менее 10 человек погибли вчера в окрестностях Багдада, где был взорван мост, ведущий на север страны.