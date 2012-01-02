Венгерская оппозиция заявляет об угрозе для демократии

Оппозиционные партии и правозащитные группы Венгрии устроили митинг протеста у здания Государственной оперы в Будапеште, где проходит торжественная церемония к годовщине вступления в силу конституции страны, сообщает Би-би-си.

Протестующие заявляют, что премьер-министр Виктор Орбан и правящая партия Фидес, представители которой контролируют две трети депутатских мест в парламенте, приняли ряд законов, подрывающих принципы демократии.

По словам демонстрантов, правительство усиливает политический контроль над судебной системой, центробанком, религиозными структурами и СМИ.

Экономика Венгрии находится на грани рецессии. Будапешт обратился с просьбой об экстренной помощи к МВФ и Евросоюзу. При этом Евросоюз, США и ряд международных правозащитных организаций резко критикуют власти Венгрии за усиление контролирующих функций государства.