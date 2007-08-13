Президент Польши отправил в отставку четырех министров

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ отправил в отставку всех министров, не входящих в правящую коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, Президент согласно заявлению премьер-министра Ярослава КАЧИНСКОГО исключил из состава Совета министров Польши вице-премьер-министра и министра национального образования Романа ГЕРТИХА, министра строительства Анджея АУМИЛЛЕРА, министра труда и общественной политики Анну КАЛЯТУ и министра морской экономики Рафала ВЕХЕЦКОГО.

Вместо них Президент Польши назначил: на должность министра образования Ришарда ЛЕГУТКУ, министра строительства - Мирослава БАРЩА, министра труда и общественной политики - Иоанну КЛЮЗИК-РОСТКОВСКУЮ и министра морской экономики - Марка ГРУБАРЧИКА.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в канцелярии премьер-министра Польши, Я.КАЧИНСКИЙ объясняет изменения в правительстве политической ситуацией в стране и тем, что закончилась работа правительственной коалиции “Закон и справедливость”, “Самообороны” и “Лиги польских семей”.

«Это изменение имеет политический характер. Это также изменение способа управления, реализации правительственных задач, которые зафиксированы в Конституции. Самым серьезным результатом окончания сотрудничества в коалиции будет роспуск парламента и внеочередные выборы», - сказал Я.КАЧИНСКИЙ в Варшаве.

Премьер убеждает, что новые руководители министерств укрепят правительство, и заверил, что это люди опытные, компетентные и хорошо подготовлены. По словам премьер-министра, коалиция в польском правительстве фактически перестала существовать.