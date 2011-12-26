Официальный сайт Госдумы перестал открываться

Сайт Госдумы в понедельник перестал работать из-за сбоя в электроснабжении, сообщили РИА Новостив аппарате нижней палаты парламента.

Официальный сайт Госдумы в понедельник перестал открываться - для входа на сайт требовался пароль, хотя информационные ресурсы государственных органов власти должны быть доступны всем желающим.

"Был сбой на думском сервере, был сбой питания. Это чисто техническая проблема, люди трудятся. В ближайшее время доступ к сайту будет восстановлен", - сказал сотрудник аппарата.