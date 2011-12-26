В России нужна еще одна партия

Помощник российского президента Аркадий Дворкович высказался за создание в стране новой правой партии, которая отражала бы интересы "существенной доли граждан".

"Мне кажется, должна возникнуть нормальная правая партия, причем не на основе существующей, которая полностью потеряла авторитет и репутацию, а просто с нуля", - заявил Дворкович в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Ранее эту же мысль высказал экс-министр финансов Алексей Кудрин, заявивший в интервью газете "Ведомости", что лично готов заняться строительством такой партии.

5 декабря в беседе с журналистом Сергеем Минаевым, напоминает Би-би-си, первый заместитель руководителя президентской администрации Владислав Сурков отметил, что российской политической системе не хватает "массовой либеральной партии", которая должна иметь парламентское представительство.